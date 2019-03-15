Жена Фергюсона: Тони – хороший муж и отец, но ему сейчас нужна помощь

Кристина Фергюсон, жена бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Тони Фергюсона, прокомментировала своё заявление в суд с просьбой оградить её и их сына от мужа.

«Тони Фергюсон — хороший муж и хороший отец нашего сына. Нынешнее судебное разбирательство является частью процесса, который гарантирует, что Тони получит помощь, необходимую для того, чтобы оставаться лучшим мужем и отцом. А также что он вернёт свою страсть к боям и чемпионству в UFC. Я ценю все положительные пожелания и надеюсь, что к нашей конфиденциальности будут относиться с уважением», — цитирует Кристину Фергюсон ESPN.

Ранее стало известно, что в период с января 2018 года существует пять заявлений на Тони в полицию. В том числе из-за его угроз и странного поведения.