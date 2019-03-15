Дюбуа узнал имя следующего соперника

Британский проспект супертяжёлого веса Даниэль Дюбуа проведёт следующий поединок 27 апреля. Бой с его участием возглавит вечер профессионального бокса в Лондоне, сообщает Boxingnews24.

Соперником Дюбуа (10-0, 9 КО) станет Ричард Ларти (14-1, 11 КО), представляющий Гану, сообщает Boxingnews24. Для Дюбуа этот поединок станет уже вторым в 2019 году. Предыдущий бой он провёл 8 марта, когда нокаутировал за два раунда экс-претендента на титул чемпиона мира по версии WBO Развана Кожану.

Что касается Ларти, то для него это будет лишь второй бой в карьере за пределами родной страны. Минувший поединок он также провёл в Гане. 24 декабря Ларти справился с кенийцем Моррисом Околой. В послужном списке Ричарда нет ни одного известного соперника.