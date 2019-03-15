А. Емельяненко 10 мая может встретиться с Харитоновым

Вчера, 14 марта, стало известно, что промоушен RCC прекратил сотрудничество с бойцом Александром Емельяненко. В тот же день появилась информация, что спортсмен следующий поединок проведёт 10 мая на турнире «Битва на Волге 11».

Теперь же стало известно и имя потенциального соперника Емельяненко. Им может стать Сергей Харитонов.

«Мы сделали предложение Сергею Харитонову. Он сообщил, что его сумма не устраивает, и предложил свой порядок цифр. Сейчас у нас есть его условия, поэтому посмотрим», — приводит слова источника ТАСС.

Недавно между Харитоновым и Емельяненко произошла перепалка в социальных сетях. В прошлом бойцы уже встречались. В 2006 году они провели поединок в промоушене PRIDE, и тогда Александр одержал победу техническим нокаутом.