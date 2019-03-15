У Антигулова сменился противник перед турниром UFC в Санкт-Петербурге

20 апреля в Санкт-Петербурге пройдёт турнир по смешанным единоборствам под эгидой UFC. Главным событием станет встреча Александра Волкова и Алистара Оверима.

На этом же турнире выступит другой российский боец — Гаджимурад Антигулов. Ожидалось, что он встретится с новичком UFC Романом Долидзе. Однако последний не сможет приехать в Санкт-Петербург. На своей странице в «Инстаграме» Долидзе сообщил, что у него возникли проблемы с получением российской визы.

Тем не менее Антигулов всё равно появится в октагоне в Санкт-Петербурге. Соперником Гаджимурада станет Михал Олексейчук из Польши, сообщает MMA Rocks. Поляк провёл в UFC два поединка, один из них был признан несостоявшимся, а в минувшем он победил Джиана Вилланте.