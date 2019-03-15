Спенс оказался тяжелее Гарсии

16 марта в Арлингтоне (штат Техас, США) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульный поединок чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе Эррола Спенса с чемпионом мира по версии WBC в лёгком весе Майки Гарсией.

Встреча пройдёт в рамках полусреднего дивизиона. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Спенс оказался тяжелее соперника. Вес Эррола составил 66,3 кг, в то время как Гарсия потянул на 65,9 кг.

Ради этого поединка Гарсия поднялся сразу на две весовые категории, в прошлом он уже экспериментировал с переходом в другие дивизионы. Напомним, что оба бойца до сих пор не познали горечи поражений на профессиональном ринге.