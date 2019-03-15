Усик спел песню «Какая боль», посвятив её поражению киевского «Динамо»

Вчера, 14 марта, в Лиге Европы состоялись ответные матчи 1/8 финала. Киевское «Динамо» на домашней арене принимало лондонский «Челси». В первой встрече киевляне проиграли «аристократам» со счётом 0:3, а в родных стенах подопечные Хацкевича потерпели разгром со счётом 0:5.

Болезненное поражение любимой команды не осталось незамеченным абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком, который переиначил знаменитую песню группы «Чайф» «Аргентина — Ямайка — 5:0» и спел собственный вариант:«Челси» — «Динамо Киев» — 5:0».

Соответствующее видео Усик выложил на официальной странице в «Инстаграме». Украинец является давним поклонником киевского «Динамо», а в юности посещал футбольную секцию и думал связать будущее с этим видом спорта.

Видео, на котором Усик исполняет песню, можно посмотреть на странице спортсмена в социальной сети.