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Макгрегор согласился на бой с Нэйтом Диасом в среднем весе

Макгрегор согласился на бой с Нэйтом Диасом в среднем весе
Бокс/ММА / ММА

Боец UFC Нэйт Диас предложил экс-чемпиону организации в двух весовых категориях Конору Макгрегору провести поединок в среднем весе.

«185», — опубликовал короткое сообщение в своём «твиттере» Нэйт Диас.

Конор Макгрегор ответил Нэйту Диасу согласием, отметив, что ему безразлично, в какой весовой категории пройдёт поединок.

«Ты знаешь меня, дружище. Мне плевать на вес», — ответил Нейту Диасу Конор Макгрегор.

Ранее Конор Макгрегор подчеркнул, что готов вернуться в октагон в ближайшее время, и пообещал скоро объявить о своих дальнейших планах.

Макгрегор уже дважды встречался с Нэйтом Диасом в UFC — в марте 2016 года он проиграл удушающим приёмом, поединок проходил в полулёгком весе. В августе 2016 года Макгрегор снова встретился с Диасом, но уже в полусреднем весе. Он одержал победу решением большинства судей.

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