Макгрегор согласился на бой с Нэйтом Диасом в среднем весе

Боец UFC Нэйт Диас предложил экс-чемпиону организации в двух весовых категориях Конору Макгрегору провести поединок в среднем весе.



«185», — опубликовал короткое сообщение в своём «твиттере» Нэйт Диас.



Конор Макгрегор ответил Нэйту Диасу согласием, отметив, что ему безразлично, в какой весовой категории пройдёт поединок.



«Ты знаешь меня, дружище. Мне плевать на вес», — ответил Нейту Диасу Конор Макгрегор.



Ранее Конор Макгрегор подчеркнул, что готов вернуться в октагон в ближайшее время, и пообещал скоро объявить о своих дальнейших планах.

Макгрегор уже дважды встречался с Нэйтом Диасом в UFC — в марте 2016 года он проиграл удушающим приёмом, поединок проходил в полулёгком весе. В августе 2016 года Макгрегор снова встретился с Диасом, но уже в полусреднем весе. Он одержал победу решением большинства судей.