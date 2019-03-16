Макгрегор: Фергюсон — из тех парней, кто найдёт выход в экстремальной ситуации

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор поддержал Тони Фергюсона.

Ранее стало известно, что в период с января 2018 года жена Фергюсона написала на него несколько заявлений в полицию за угрозы и странное поведение.

«Тони — из тех парней, кто в экстремальной ситуации найдет выход и вернется ещё сильнее, чем раньше. Он вернулся после тяжелейшей травмы в рекордно короткие сроки и подарил всем нам один из лучших боёв года.



Давай, Тони!» – написал Макгрегор в своём «твиттере».

Сообщалось, что неделю назад шесть полицейских подразделений были отправлены в дом Фергюсона. Кристина Фергюсон рассказала полиции, что, когда была в доме родителей, Тони забрал их двухлетнего сына домой и поменял замки на дверях. При этом она заявила, что не боится за безопасность ребёнка, и офицеры ушли после того, как определили, что не было совершено никакого преступления.