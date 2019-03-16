Аскрен: сделаю с Хабибом то, что он делает с другими

Боец UFC Бен Аскрен, выступающий в полусреднем весе, рассказал о ближайших планах.

«Думаю, что после того, как я изобью Даррена Тилла, у UFC не будет иного выбора, кроме как выставить меня против Камару Усмана.



Бой с Хабибом Нурмагомедовым? Это было бы весело, правда? Думаю, что в октябре мы могли бы это устроить. Я запланирую этот бой на октябрь, когда Даррен Тилл получит своё. Я выведу Хабиба из строя в борьбе. Я сделаю с ним то, что он делает с другими», — приводит слова Бена Аскрена интернет-портал MMA Fighting.

Бен Аскрен дебютировал в UFC в начале марта и на турнире UFC 235 сумел победить Робби Лоулера. На том же турнире Камару Усман завоевал титул в полусреднем весе, победив Тайрона Вудли.