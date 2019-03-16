Харитонов: мне неинтересен бой с А. Емельяненко со спортивной точки зрения

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов подчеркнул, что его не интересует поединок с Александром Емельяненко.



«Если мне что-то и предлагали, то через десять человек. Интересовались, сколько, когда и что, больше ничего конкретного не было. Мне со спортивной точки зрения этот бой неинтересен. Сейчас жду новостей от Bellator по поводу следующего боя», — приводит слова Сергея Харитонова ТАСС.



Ранее в прессе появилась информация, что 10 мая на турнире «Битва на Волге 11», на котором выступит Емельяненко, он может провести бой с Сергеем Харитоновым. Недавно между Харитоновым и Емельяненко произошла перепалка в социальных сетях. В прошлом бойцы уже встречались. В 2006 году они провели поединок в промоушене PRIDE, и тогда Александр одержал победу техническим нокаутом.

А. Емельяненко 10 мая может встретиться с Харитоновым