Андраде следующую защиту титула проведёт в поединке с Сулецки

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Деметриус Андраде следующий поединок проведёт с Мацеем Сулецки. 15 марта поляк решением судей победил Габриэля Росадо и завоевал право выйти на бой с Андраде.

Официально о встрече Андраде и Сулецки ещё не объявлено, но ожидается, что организация боя не станет проблемой, сообщает Boxingnews24.

Сулецки в прошлом уже оспаривал титул чемпиона мира в среднем весе. В 2018 году он провёл поединок за пояс по версии IBF с Дэниелом Джейкобсом, но уступил американцу единогласным решением судей. После этого он одержал две победы и теперь вновь надеется завоевать титул. Что касается Андраде, то для него это будет вторая защита пояса по версии WBO. В предыдущем поединке он сумел победить россиянина Артура Акавова.