Во Владикавказе состоялось заседание исполкома Европейской конфедерации бокса

Сегодня, 16 марта, во Владикавказе состоялось заседание нового исполкома Европейской конфедерации бокса (EUBC), в котором принял участие первый вице-президент Умар Назарович Кремлёв, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

В состав бюро исполкома Европейской конфедерации бокса вошли пять человек — президент EUBC Франко Фальчинелли (Италия), вице-президент Эюп Гозгеч (Турция), члены исполкома Сулейман Микаилов (Азербайджан), Боно Босняк (Хорватия), Ненад Боровчанин (Сербия).

В структуре EUBC были созданы две новые комиссии — молодёжная комиссия, которую возглавила руководитель администрации Федерации бокса России Татьяна Кириенко, а также комиссия по коммуникациям и маркетингу, главой которой стал Владимир Продивус (Украина). Другие комиссии возглавили:

Комиссия тренеров — Фелипе Мартинес (Испания)

Судейская комиссия — Вальдемар Менсель (Австрия)

Медицинская комиссия — Иоаннис Филиппатос (Греция)

Комиссия Passion for boxing — Борис ван дер Ворст (Нидерланды)

Женская комиссия — Сюзанне Каррландер (Швеция).

Также состоялся ряд презентаций будущих соревнований. Грузия примет первенство Европы по боксу среди юношей и девочек 13-14 лет в августе 2019 года. Минск был представлен в качестве города-хозяина Европейских игр, в рамках которых пройдет чемпионат Европы по боксу среди мужчин и женщин в июне 2019 года. Организаторы отчитались об успешном ходе подготовки.



