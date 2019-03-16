Спенс: победа над Гарсией сделает меня первым номером рейтинга p4p

В ночь с 16 на 17 марта мск в Арлингтоне (штат Техас, США) состоится турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет встреча чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе Эррола Спенса и чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе Майки Гарсии.

Спенс выразил уверенность в том, что успех в поединке с Гарсией поможет ему стать первым номером в рейтинге лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории (p4p).

«Эта победа сделает меня первым номером рейтинга p4p. У Майки отличный профессиональный рекорд и огромная фанатская база. Чувствую, что победа над ним превратит меня в настоящую звезду. Все хотят пойти по пути Мейвезера и стать новым лицом нашего вида спорта. Полагаю, победа над Гарсией сделает меня лицом современного бокса и лучшим в мире», — приводит слова Спенса Boxingnews24.