Сафаров победил Негумереану на турнире UFC в Лондоне

В эти минуты в Лондоне на стадионе O2 Arena проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 147. В его предварительном карде выступил россиянин Сапарбек Сафаров. Соперником Сафарова стал румынский боец Николае Негумереану.

По итогам трёхраундового поединка все судьи отдали победу спортсмену из России — 29:26, 29:27 и 29:26. Эта победа стала для Сафарова первой в UFC. Ранее он провёл под эгидой промоушена два боя: сначала уступил Джианну Вилланте, а затем — Тайсону Педро.

Что касается румынского бойца полутяжёлого веса, то 24-летний боксёр провёл лишь первый бой в UFC. Напомним, главным поединком турнира UFC в Лондоне станет встреча экс-претендента на титул в полусреднем весе Даррена Тилла с Хорхе Масвидалем.