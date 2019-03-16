Харитонов: в реальности рассматриваем лишь поединок 11 мая в Bellator

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов опроверг слухи о том, что в ближайшем будущем он проведёт поединок в России. По его словам, на данный момент он работает над организацией повторного боя с Мэттом Митрионом в рамках Bellator.

«Друзья, всем привет! В Интернете ходит много слухов о том, что в ближайшее время я проведу поединок в России. Это всё чушь. Я хочу развеять все эти слухи. Есть только один поединок, который сейчас рассматривается. Речь о бое в Bellator с Мэттом Митрионом. У меня не эксклюзивные договорённости с Bellator, но если мне предложат какой-то серьёзный поединок в другой организации, то я его буду обсуждать со Скоттом Кокером. Так что слухов много, но в реальности сегодня только бой в Bellator, который должен состояться 11 мая», — рассказал Харитонов на видео, размещённом на его официальной странице в «Инстаграме».