Балаев уступил Жамалдаеву на турнире ACA 93

16 марта в Санкт-Петербурге состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 93. В его основном карде состоялись четыре поединка, два из которых были титульными.

В главном событии вечера в бою за титул чемпиона организации в полулёгком весе встретились Марат Балаев и Салман Жамалдаев. Победу единогласным решением судей одержал Жамалдаев, это поражение стало вторым в карьере Балаева.

В другом титульном поединке, за пояс чемпиона ACA в легчайшем весе, встретились Рустам Керимов и Абдул-Рахман Дудаев, здесь победа решением судей досталась Керимову.

ACA 93

Основной кард

Салман Жамалдаев — Марат Балаев — победа Жамалдаева единогласным решением судей

Рустам Керимов — Абдул-Рахман Дудаев — победа Керимова единогласным решением судей

Алексей Буторин — Даниэль Толедо — победа Буторина техническим нокаутом в первом раунде

Михаил Малютин — Роберт Эмерсон — победа Малютина единогласным решением судей.