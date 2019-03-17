Балаев уступил Жамалдаеву на турнире ACA 93

16 марта в Санкт-Петербурге состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 93. В его основном карде состоялись четыре поединка, два из которых были титульными.
В главном событии вечера в бою за титул чемпиона организации в полулёгком весе встретились Марат Балаев и Салман Жамалдаев. Победу единогласным решением судей одержал Жамалдаев, это поражение стало вторым в карьере Балаева.
В другом титульном поединке, за пояс чемпиона ACA в легчайшем весе, встретились Рустам Керимов и Абдул-Рахман Дудаев, здесь победа решением судей досталась Керимову.
ACA 93
Основной кард
Салман Жамалдаев — Марат Балаев — победа Жамалдаева единогласным решением судей
Рустам Керимов — Абдул-Рахман Дудаев — победа Керимова единогласным решением судей
Алексей Буторин — Даниэль Толедо — победа Буторина техническим нокаутом в первом раунде
Михаил Малютин — Роберт Эмерсон — победа Малютина единогласным решением судей.