UFC Fight Night 147: Масвидаль нокаутировал Тилла во втором раунде

В субботу, 16 марта, в Лондоне состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 147. Главным его событием стал поединок в полусреднем весе, в котором встретились экс-претендент на титул Даррен Тилл и Хорхе Масвидаль. Бой был остановлен во втором раунде после того, как Масвидаль нокаутировал Тилла.

В предварительном карде турнира выступил россиянин Сапарбек Сафаров единогласным решением судей победил румынского бойца Николае Негумереану. Эта победа стала для Сафарова первой в UFC.

UFC Fight Night 147. Основной кард

Даррен Тилл — Хорхе Масвидаль — победа Мосвидаля нокаутом во втором раунде

Леон Эдвардс — Гуннар Нельсон — победа Эдвардса раздельным решением судей

Волкан Оздемир — Доминик Рейес — победа Рейеса раздельным решением судей

Натаниэль Вуд — Хосе Альберто Киноньес — победа Вуда удушающим приёмом во втором раунде

Дэнни Робертс — Клаудио Силва — победа Силвы болевым приёмом в третьем раунде

Джек Маршман — Джон Филиппс — победа Маршмана раздельным решением судей