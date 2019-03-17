М. Гарсия: горжусь тем, что я сделал

В ночь с 16 на 17 марта мск в Арлингтоне (штат Техас, США) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал титульный поединок в полусреднем весе между чемпионом мира по версии IBF Эрролом Спенсом и чемпионом мира по версии WBC в лёгком весе Майки Гарсией.

По итогам 12 раундов Спенс добыл уверенную победу. Но, невзирая на поражение, Гарсия завил, что он гордится тем, чего добился.

«Я только что прошёл 12 раундов с великим чемпионом в полусреднем весе. Мы сделали то, чего ранее никому не удавалось сделать. Горжусь тем, чего смог добиться. Мне нужно отдохнуть и подумать обо всём. Вероятно, буду боксировать в более лёгком весе, но нам нужно всё обдумать», — приводит слова Гарсии RingTV.

Напомним, ради боя со Спенсом Майки Гарсия поднялся на две весовые категории.