Дэна Уайт — о драке Масвидаля и Эдвардса: не могу поверить, что это произошло

Президент UFC Дэна Уайт дал оценку конфликту Хорхе Масвидаля и Леона Эдвардса, который произошёл после завершения турнира UFC Fight Night 147 в Лондоне.

«Даже не могу поверить, что это произошло. Нам в UFC нужно лучше работать, чтобы быть уверенными, что такое дерьмо больше не случится ни на одном из турниров», — приводит слова функционера обозреватель Брэтт Окамото на своей официальной странице в «Твиттере».

Напомним, после завершения турнира UFC в Лондоне Хорхе Масвидаль и Леон Эдвардс устроили драку. Масвидаль давал интервью журналистам и увидел недалеко проходящего Эдвардса. Спортсмены вступили в словесную перепалку, которая практически мгновенно переросла в драку.

Видео инцидента можно увидеть на официальной странице ESPN MMA в «Твиттере».