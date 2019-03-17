14 российских боксёров вышли в финал первенства Европы в категории 19—22 лет

Во Владикавказе продолжается первенство Европы по боксу в возрастной категории от 19 до 22 лет. По итогам боёв 16 марта ещё шесть россиян пробились в финал турнира.

Гелюса Галиева (51 кг) выиграла у Хамиды Явуз из Турции раздельным решением судей — 3:2.

Екатерина Дынник (64 кг) победила Челси Хейнен из Нидерландов со счетом 3:2.

Анастасия Шамонова (75 кг) нанесла поражение Элсидите Селай из Албании ввиду невыхода соперницы.

Кристина Ткачёва (81+ кг) оказалась сильнее соперницы из Турции Суеды Сахин единогласием судей — 5:0.

Беслан Хамзаев (60 кг) победил Храюра Шахвердяна из Армении раздельным решением — 3:2.

Вахид Аббасов (69 кг) выиграл у Александра Родионова из Белоруссии со счетом 5:0.



15 марта в финал вышли Екатерина Пальцева (48 кг), Анастасия Артамонова (54 кг), Мария Шишмарёва (81 кг), Володя Мнацаканян (49 кг), Сергей Ярулин (56 кг), Алан Абаев (64 кг), Алексей Семыкин (75 кг), Владислав Иванов (91 кг). Бронзу завоевала Наталия Сычугова (69 кг).



Финалы у юниорок пройдут с 12:00 до 16:00, у юниоров — с 16:30 до 20:30.