Хасиев: при всём уважении к Балаеву, он проиграл Жамалдаеву

Глава промоушена ACA Майрбек Хасиев поделился впечатлениями от итогов турнира ACA 93, выразив уверенность, что судейский корпус вынес правильное решение по поединку Марата Балаева с Салманом Жамалдаевым.

«Друзья, вчера прошёл очередной ивент АСА 93. Можно соглашаться с некоторыми решениями судей, а можно и нет. Сколько людей, столько и мнений, но что команда АСА показала высочайший уровень организации ивента по всем показателям, это несомненно. Удовлетворить всех невозможно, а хейтеров и по определению. Мы и не ставим такую задачу, просто делаем своё дело, и у нас получается неплохо. Не согласны со мной, тогда посмотрите последние ивенты других лиг.

Мой директ полон вопросами по бою Балаев — Жамалдаев. 99% — фанаты Марата, нацболы и хейтеры АСА, которые по определению не готовы к объективности по отношению к нам, и это правда.

Переть вперёд — не значит побеждать, в истории ММА тысячи примеров, когда наступающий проигрывал. При всём уважении к Марату, но бой он проиграл — 2:3. После четвёртого раунда было ясно, что Марату нужна досрочная победа в пятом, но, увы, не вышло. Никто со стороны на решение судей не влиял и не будет влиять, пока я буду у руля Лиги, в противном случае меня не будет в ММА.

Наша цель — международный уровень, а он слагается из трёх столпов: бескомпромиссное судейство, конкурентные и зрелищные бои и самоокупаемость. С трудом, но мы смогли достичь первых двух позиций, осталось достичь самоокупаемости, и тогда посмотрим, кто есть кто в мире MMA! Удачи всем адекватным фанам", — написал Хасиев на своей официальной странице в «Инстаграме».