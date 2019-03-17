Уайт: Биспинг сыграл огромную роль в создании бренда UFC

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал включение бывшего чемпиона организации Майкла Биспинга в Зал славы UFC.



«Довольно трудно находиться на достойном уровне, чтобы соревноваться в UFC на протяжении хоть какого-то времени, но Майклу Биспингу это удавалось на протяжении 11 лет. Он за это время стал чемпионом организации и выиграл турнир The Ultimate Fighter, далеко не каждому удаётся добиться этого.



После этого он сам был тренером команды The Ultimate Fighter и на данный момент является одним из лучших аналитиков на телевидении по смешанным единоборствам. Он сыграл огромную роль не только в создании бренда UFC, но и в смешанных единоборствах в целом. Он заслуживает того, чтобы стать членом Зала славы UFC, с чем я его и поздравляю», — приводит слова Дэны Уайта MMAFighting.