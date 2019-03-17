Рейес: я иду за тобой, Джон Джонс

Боец UFC Доминик Рейес прокомментировал свою победу над Волканом Оздемиром.



«Это был очень тяжёлый поединок. Волкан Оздемир — очень жёсткий соперник. Я получил несколько очень тяжёлых ударов и сам смог нанести несколько. Но я заслужил эту победу. Я иду за тобой, Джон Джонс, слышишь? Я иду за тобой», — приводит слова Доминика Рейеса MMAFighting.



Доминик Рейес одержал победу над Волканом Оздемиром на турнире UFC Fight Night 147. Для выявления победителя потребовались все три раунда, по итогам которых судьи раздельным решением отдали победу Доминику Рейесу. В главном поединке турнира UFC Fight Night 147 встречались Хорзе Масвидаль и Даррен Тилл. Победу в этом бою одержал Хорхе Масвидаль — бой был остановлен во втором раунде после того, как Масвидаль нокаутировал Тилла.