Хорхе Масвидаль заработал $ 247 тыс. за бой с Тиллом

Стали известны гонорары участников турнира UFC Fight Night 147, который прошёл 16 марта в Лондоне, сообщает MMAFighting. Самый большой гонорар достался победителю главного боя турнира Хорхе Масвидалю — он в общей сложности заработал $ 247 тыс., включая двойной бонус, который он получил по итогам турнира — за бой вечера и выступление вечера.



Его соперник Даррен Тилл получил $ 86 тыс. Чуть больше за турнир заработал Гуннар Нельсон, уступивший Леону Эдвардсу в согланом поединке — его гонорар составил $ 91 тыс.



Российский боец Сапарбек Сафаров за свой бой в андеркарде турнира заработал $ 23 тыс. — он победил Николау Негумеряну.

Напомним, после завершения турнира UFC в Лондоне Хорхе Масвидаль и Леон Эдвардс устроили драку. Масвидаль давал интервью журналистам и увидел проходящего мимо Эдвардса. Спортсмены вступили в словесную перепалку, которая практически мгновенно переросла в драку.