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Сталлоне: хочу увидеть реванш Макгрегора и Нурмагомедова

Сталлоне: хочу увидеть реванш Макгрегора и Нурмагомедова
Бокс/ММА / ММА

Известный актёр, исполнитель культовой роли боксёра Рокки Бальбоа Сильвестр Сталлоне поделился мыслями относительно соперничества Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.

«Сейчас наступил важный момент в жизни Макгрегора. если ему не удастся перебороть свой страх и победить Хабиба Нурмагомедова, то это будет преследовать его на протяжении всей жизни. Он должен одержать победу над соперником, который кажется ему непобедимым. Думаю, что Конор проиграл первый бой из-за гордыни и высокомерия. Реванш? Я хочу это увидеть. Хочу видеть парня, который способен полностью отдать себя ради победы», — приводит слова Сильвестра Сталлоне TMZ.

Напомним, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор был арестован после того, как разбил телефон поклонника возле ночного клуба в Майами-Бич. Ирландцу было предъявлено обвинение в грабеже и хулиганстве. Макгрегор был освобождён под залог в размере $ 12 500. Слушание по делу назначено на 10 апреля.

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