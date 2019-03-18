Масвидаль: в жизни Ковингтон — милый и компанейский парень

Боец UFC Хорхе Масвидль подчеркнул, что Колби Ковингтон специально использует трешток, чтобы заработать больше денег, а в жизни он совсем другой.



«Я знаю Колби Ковингтона более шести лет. М с ним являемся хорошими друзьями. Как я отношусь к тому, что он говорит в своих многочисленных интервью? Мне это безразлично. Я знаю, каков настоящий Колби Ковингтон. Всё, что он говорит, делается специально, чтобы положить себе в карман больше денег.



Трешток работает, болельщикам хочется видеть яркие заголовки и Колби Ковингтон поставляет их в огромном количестве. На самом деле он другой. Милый и компанейский парень. Мне не нравится то, что становится всё больше трештока, но Колби — это особенный случай», — приводит слова Хорхе Масвидаля MMAMania.