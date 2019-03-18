Конлан победил Эрнандеса и вызвал на реванш Никитина

В Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершился боксёрский вечер. В главном поединке встретились 27-летний ирландец Майкл Конлан и 25-летний мексиканец Рубен Гарсия Эрнандес в рамках полулёгкой весовой категории. По итогам 10 раундов победу единогласным решением судей одержал Конлан.



После победы Конлан обратился к российскому боксёру Владимиру Никитину, вызвав того на реванш. 28-летний Никитин на этом же турнире победил по очкам американца Хуана Тапию.

«Владимир, я знаю, что ты здесь. Нам нужно снова встретиться на ринге. Мне необходимо исправить ошибку», — сказал Майкл.

Отметим, что Конлан и Никитин проводили поединок в четвертьфинале Олимпиады-2016, который завершился спорной победой Владимира.