Спенс: выдам Пакьяо пенсионный чек с гонораром, который ему так нужен

Чемпион мира по версии IBF Эррол Спенс в очередной раз дал понять, что готов провести поединок с обладателем титула WBA Regular его весовой Мэнни Пакьяо.

В минувшее воскресенье Эррол защитил свой пояс, победив единогласным решением судей чемпиона WBC в лёгком весе Майки Гарсию.

«Бой с Пакьяо — это точно конкурентный бой. Мэнни — жёсткий боец. Так что это будет отличный бой. Он будущий член Зала славы, и он завершает карьеру. И я выдам ему тот пенсионный чек с гонораром, который ему так нужен», — цитирует Спенса BoxingScene.

Ранее о поединке высказался сам Пакьяо, который присутствовал на матче Спенса и Гарсии.

«Почему бы и нет? Мы подарим зрителям отличный поединок. Очень рад быть в Техасе и надеюсь, что вернусь сюда уже скоро», — сказал Мэни.