Эдвардс получил рассечение в драке с Масвидалем

После завершения турнира UFC в Лондоне Хорхе Масвидаль и Леон Эдвардс устроили драку. Масвидаль давал интервью журналистам и увидел недалеко проходящего Эдвардса. Спортсмены вступили в словесную перепалку, которая практически мгновенно переросла в драку.

Новые кадры с места инцидента демонстрируют, что в ходе драки Эдвардс получил рассечение.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале.

Напомним, что в главном бою турнира UFC Fight Night 147 Масвидаль во втором раунде нокаутировал Даррена Тилла. В со-главном бою события Эдвардс раздельным решением одолел Гуннара Нельсона.

Раннее об инциденте высказался президент UFC Дэна Уайт.

«Даже не могу поверить, что это произошло. Нам в UFC нужно лучше работать, чтобы быть уверенными, что такое дерьмо больше не случится ни на одном из турниров», — сказал Уайт.