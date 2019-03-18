Головкин: считаю, что победил в обоих боях с Альваресом

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин надеется, что одним из поединков по контракту со стриминговой платформой DAZN станет его трилогия с Саулем Альваресом.

«Я думаю, для нас обоих и для фанатов бокса важно увидеть эту трилогию. Если интерес действительно будет большим, этот поединок состоится. У меня были схожие ощущения после ничьей и поражения от „Канело“, потому что я считаю себя победителем обоих боев. Насколько я понимаю бокс, я не проиграл в этих поединках, но это было интересно, и я извлек из этого определённый урок.



Сейчас вообще тяжело говорить о судьях. Я о них и не думал. Я помню мою ситуацию после первого боя, помню ситуацию после второго поединка. Это их решение. Я повторюсь, наверное, как я понимаю бокс, и как многие зрители его понимают, я считаю, что победил в обоих боях. Я не говорю о том, кому отдали победу, я считаю, что победил в обоих поединках», — цитирует Головкина FightNews со ссылкой на YouTube-канал DAZN.