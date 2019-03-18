Назван боец, который заменит уволенного из RCC Александра Емельяненко

Российский MMA тяжеловес Антон Вязигин проведёт поединок с бразильцем Вагнером Прадо на турнире RCC 6.

Изначально с Прадо должен был драться Александр Емельяненко. Однако RCC расторг с ним контракт после с инцидента с арестом за вождение в нетрезвом виде.

На счету у Вязигина 12 побед и 3 поражения. Последний его бой состоялся на RCC 5 в декабре прошлого года, когда он техническим нокаутом в первом раунде одолел Джеронимо дос Сантоса. Прадо ведёт победную серию из трёх поединков. В период с 2012 по 2013 год Вагнер провёл в UFC три матча, в которых заработал два поражения и одну ничью.

RCC состоится 4 мая в Челябинске. Возглавит его Александр Шлеменко. Кто будет его соперником, пока неизвестно. Емельяненко следующий поединок проведёт в Самаре 10 мая.