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Аскрен: не знаю, с кем я буду драться

Аскрен: не знаю, с кем я буду драться
Бокс/ММА / ММА

Боец UFC Бен Аскрен подчеркнул, что он не знает, с кем будет проводить следующий поединок.

«Я думал, что Даррен Тилл выиграет у Хор[е Масвидаля и мы проведём поединок. Но в итоге выиграл Хорзе, и, судя по всему, он не особо хочет драться со мной. Он хочет обойти огромную очередь и сразу получить титульный бой. Но Масвидаль выиграл впервые за два последних года, а перед этим дважды проиграл. Разве за это можно давать титульный поединок?

Сейчас я не знаю, с кем я буду драться. Когда я пришёл в UFC, я попросил бой с Тиллом. Мне предложили Робби Лоулера. Я не хотел с ним драться, но выиграл. Однако моя карьера не развивается. Сейчас я хочу получить соперника из топа рейтинга, чтобы получить развитие карьеры», — приводит слова Аскрена MMAFighting.

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