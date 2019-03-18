Аскрен: не знаю, с кем я буду драться

Боец UFC Бен Аскрен подчеркнул, что он не знает, с кем будет проводить следующий поединок.



«Я думал, что Даррен Тилл выиграет у Хор[е Масвидаля и мы проведём поединок. Но в итоге выиграл Хорзе, и, судя по всему, он не особо хочет драться со мной. Он хочет обойти огромную очередь и сразу получить титульный бой. Но Масвидаль выиграл впервые за два последних года, а перед этим дважды проиграл. Разве за это можно давать титульный поединок?



Сейчас я не знаю, с кем я буду драться. Когда я пришёл в UFC, я попросил бой с Тиллом. Мне предложили Робби Лоулера. Я не хотел с ним драться, но выиграл. Однако моя карьера не развивается. Сейчас я хочу получить соперника из топа рейтинга, чтобы получить развитие карьеры», — приводит слова Аскрена MMAFighting.