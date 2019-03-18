Саид Нурмагомедов встретится с Раони Барселосом на турнире UFC 237

Российский боец UFC Саид Нурмагомедов вернётся в октагон 11 мая на турнире UFC 237, сообщает MMAFighting. Соперником Нурмагомедова станет бразильский боец Раони Барселос.



Для Раони Барселоса этот поединок станет третьим под эгидой UFC и 14-м в профессиональных смешанных единоборствах. В последний раз в октагон Барселос выходил 30 ноября 2018 года на турнире The Ultimate Fighter 28 Finale, соперником бразильца был Крис Гутьеррес. Барселос победил соперника приёмом во втором раунде. Всего на счету Барселоса шесть выигранных поединков в ММА подряд.



Саид Нурмагомедов в последний раз появлялся в октагоне 2 февраля 2019 года, победив нокаутом в первом раунде Рикардо Рамоса. На счету Нрумагомедова 7 побед подряд и 13 в 14 поединках в ММА. Под эгидой UFC он провёл два поединка, оба завершив победой.