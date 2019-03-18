Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

М. Гарсия: рад буду провести бой с Ломаченко

М. Гарсия: рад буду провести бой с Ломаченко
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Майки Гарсия заявил о готовности встретиться с чемпионом мира по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко. Вместе с тем боксёр подчеркнул, что прежде ему необходимо определиться с весовой категорией, в которой он продолжит карьеру.

«Буду рад провести бой с Ломаченко, но я ещё не принял решения, вернусь ли в лёгкий вес. Не знаю, что буду делать дальше. Мне нужно поговорить с братом и отцом и понять, в какой весовой категории я продолжу карьеру. Возможно, останусь в полусреднем весе, а быть может, вернусь в лёгкий вес. Но в лёгком дивизионе самый интересный для меня вариант — встреча с Ломаченко», — приводит слова Гарсии Boxingnews24.

17 марта Майки Гарсия провёл титульный бой в полусреднем весе, уступив единогласным решением судей Эрролу Спенсу.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент