Спенс: если не организуем бой с Пакьяо, встречусь с Портером

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс поделился дальнейшими карьерными планами. По словам американца, если ему не удастся получить бой с чемпионом мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо, он сфокусируется на объединительной встрече с чемпионом по версии WBC Шоном Портером.

«Расправлюсь и с Портером. Когда он дрался с Дэнни Гарсией, я вышел в ринг и вызвал его на бой. Он сказал, что такой поединок будет легко организовать. Но вы знаете, что было после, — он подрался с обязательным претендентом. Да, Угас — великолепный кубинский боксёр, но ведь он мог получить бой со мной и объединить титулы. Но он этого не сделал, и я решил драться с Майки Гарсией, о чём не жалею. Так что, если теперь мы не организуем бой с Пакьяо, я встречусь с Портером», — приводит слова Спенса BoxingScene.