Сборная России выиграла общий зачёт первенства Европы в категории 19—22 лет

Сборная России по боксу заняла первое общекомандное место на завершившемся во Владикавказе первенстве Европы среди спортсменов 19-22 лет.



Наши спортсмены завоевали 15 наград — 12 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую.



Победителями стали Екатерина Пальцева (48 кг), Екатерина Дынник (64 кг), Анастасия Шамонова (75 кг), Мария Шишмарёва (81 кг), Кристина Ткачёва (81+ кг), Володя Мнацаканян (49 кг), Сергей Ярулин (56 кг), Беслан Хамзаев (60 кг), Алан Абаев (64 кг), Вахид Аббасов (69 кг), Алексей Семыкин (75 кг) и Владислав Иванов (91 кг).

Серебряными награды достались Гелюсе Галиевой (51 кг) и Анастасии Артамоновой (54 кг). Бронзу завоевала Наталия Сычугова (69 кг).



Сборная России была признана лучшей командой турнира. Лучшими боксёрами соревнований были признаны Ирма Теста (Италия) и Беслан Хамзаев (Россия).