Промоушен кулачных боёв хочет устроить бой Макгрегора и Малиньяджи

Организация по проведению кулачных боёв Bare Knuckle FC намерена устроить поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Магрегором и экс-чемпионом мира по боксу Поли Малиньяджи. Об этом в «Твиттере» сообщил журналист talkSPORT Майкл Бенсон.



«Пол Малиньяджи рассказал мне, что Bare Knuckle FC заинтересован в его поединке с Макгрегором на голых кулаках и готовит Конору мегаденежное предложение на этот бой. Он утверждает, что у Bare Knuckle больше денег, чем думают люди. Также Малиньяджи подтвердил, что может дебютировать в Bare Knucle FC в июне, проведя поединок с Артёмом Лобовым», — написал Бенсон.