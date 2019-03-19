Дэна Уайт заключил с UFC новый контракт на семь лет

49-летний Дэна Уайт заявил, что заключил новый контракт с UFC на семь лет. Тем самым он продолжит выполнять обязанности президента MMA-организации.

«Я только что подписал новое семилетнее соглашение. Даже не могу описать, насколько я в предвкушении поработать над некоторыми невероятными вещами, насколько я настроен на это. После продажи организации WME-IMG я остался, и мы упорно работали в течение последних двух лет, чтобы вывести UFC на следующий уровень. Вот почему я здесь.

Дело не в деньгах. Дело не в этом. Мне нравится побеждать, и мне нравится выводить организацию на следующий уровень, на следующий уровень, на следующий уровень. Это то, чем мы занимались всегда и чем продолжим заниматься", — цитирует Уайта ESPN.