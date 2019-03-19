DAZN удвоил предложение и предлагает Владимиру Кличко $ 80 млн за три боя

Стриминговая платформа DAZN сделала бывшему чемпиону мира по боксу в супертяжёлом весе Владимиру Кличко новое предложение по его возвращению в спорт. Об этом сообщает Sport Arena.

В источнике отмечают, что DAZN по-прежнему предлагает украинцу контракт на три боя. Однако теперь гарантированный гонорар Кличко составит $ 80 млн. Раннее DAZN предлагал Владимиру $ 40 млн.



Остальные детали предложенного контракта на изменились. По нему первый бой после возвращения в бокс Владимир проведёт в Германии против боксёра из топ-10 мировых рейтингов в Германии. В дальнейшем он будет должен выступить в Великобритании на стадионе «Уэмбли» против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Первый матч из трёх тоже может пройти на «Уэмбли», но в том случае, если соперником Владимира будет британец.

Согласно соглашению, дополнительно Кличко будет получать процент с продажи телеправ и билетов. Также DAZN может предложить ему стать амбассадором компании.



DAZN просит Владимира принять решение до конца марта. В противном случае будет трудно организовать три боя за определённый период. Изначально планировались, что первый поединок украинца состоится 25 мая или 1 июня.