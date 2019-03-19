Штырков стал бойцом UFC

Российский боец MMA Иван Штырков подписал контракт с организацией UFC. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Огромное спасибо моим родным и близким, моей команде. Без вас этого момента в моей жизни просто не произошло бы! А также благодарю моего менеджера за доверие и проделанную работу! Всё только начинается! Контракт с UFC подписан, а значит, впереди много интересного», — написал Штырков в «Инстаграме».

30-летний Штырков выступает в тяжёлом и полутяжёлом весах. На его счету 15 побед, ноль поражений и одна ничья. Последние пять поединков Иван провёл в екатеринбургском промоушене RCC. Последний из них прошёл в декабре прошлого года, где Штырков болевым приёмом в первом раунде одолел бывшего бойца UFC Тиаго Силву.