Макгрегор просит акции UFC за бой в ко-мейн ивенте

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весах Конор Макгрегор рассказал, при каких условиях в со-главном бою турнира.

Ранее сообщалось, что ирландец отказался от поединка с Дональдом Серроне из-за того, что UFC не хочет назначать их бой главным событием вечера. Причина в том, что в последнее время промоушен ставит в верхушку кардов PPV-турниров только титульные поединки, однако ни у Макгрегора, ни у Серроне действующих поясов нет.

«Как я уже говорил, я готов драться. В UFC хотят, чтобы я оказался в ко-мейн ивенте, а это укрепит их бренд и повысит известность их бойцов. У меня нет с этим проблем. Но если они хотят начать двигаться в этом направлении, пусть дадут мне законную долю в UFC. Это все, о чем я прошу. Вы можете поставить меня хоть в первый поединок предварительного карда, но дайте мне мои акции. Так что посмотрим, что произойдет дальше», — цитирует Макгрегора BJPenn,