Уайлдер — об отказе от контракта с DAZN на $ 100 млн: я сам себе босс

Чемпион WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер объяснил, почему решил отказаться от контракта, предложенного ему стриминговой платформой DAZN, по которому он бы за три поединка заработал $ 100 млн. Отмечается, что в предложенную сделку был включён поединок Деонтея Уайлдера с обладателем титулов WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа.

«Очень многие люди пытаются диктовать мне, как вести карьеру, и говорят мне делать это, а вот это не делать. Предложение от Эдди Хирна в $ 12,5 млн теперь смехотворно, $ 15 млн тоже смехотворно. Я делаю ставку на себя, так ты не сможешь ошибиться. Мне нравится быть свободным агентом, нравится делать то, что я делаю. Посмотрим, что ждёт нас в будущем.

У меня и у моей команды всегда был план. Если они думают, что меня заинтересовало их предложение, то просто подождите. Это ничто по сравнению с тем, что мы собираемся сделать. Особенно в супертяжёлом весе. Я монстр, все карты у меня, я — король дивизиона. Мне нравится быть свободным, мне нравится быть хозяином самому себе. Я сам себе босс», — цитирует Уайлдера Metro.