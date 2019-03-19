Макгрегор: Хабиб — грозный соперник и наша с ним история ещё не закончилась

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал действующего чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова грозным соперником и признал, что ему стоило с уважением относиться к работе, которую проделывал россиянин. Также ирландец подчеркнул, что история его противостояния с Хабибом ещё далека от завершения.

«Хабиб — грозный соперник. Он с детства боролся с медведями. Он посвятил много времени работе в стойке и мне не стоило этого недооценивать, он оказался в этом компоненте гораздо острее, чем я ожидал. Я должен уважать это. Тот бой был его звёздным часом. Но сделать такое один раз достаточно легко. Нужно отдать всего себя лишь один раз. Но если делать это из года в год, повторять эту работу снова и снова, то мотивация начинает пропадать. Именно это и произошло со мной в тот день. Я не оказал ему уважения, пошёл вперёд и мне было плевать и он поймал меня жёстким ударом. Но я всё равно уверен в себе, полон желания драться и в отличной форме, так что давайте продолжать.

Что касается возможного варианта с реваншем с Нурмагомедовым, то когда остаются разногласия, реванши должны проводиться. А у нас остались разногласия, ведь я ударил его двоюродного брата. Так что это не конец, повторный поединок должен состояться", — приводит слова ирландца BJPenn.