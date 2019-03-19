О бое Бетербиев — Каладжич объявлено официально

4 мая в Стоктоне (штат Калифорния, США) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок в полутяжёлом весе между чемпионом мира по версии IBF Артуром Бетербиевым и Радивое Каладжичем. О планах организовать эту встречу сообщалось ранее, теперь же информация о бое подтверждена официально. Для Бетербиева это будет вторая защита титула.

«С нетерпением жду возможности защитить титул в противостоянии с высококлассным соперником, коим является Каладжич. Будет отличный бой, хочу как можно скорее выйти в ринг и показать ещё раз, почему я являюсь лучшим боксёром в мире в полутяжёлом весе», — приводит слова россиянина BoxingScene.

На профессиональном ринге Бетербиев провёл 13 боев, во всех выиграл нокаутом. Каладжич же потерпел единственное поражение в карьере в 2016 году, уступив спорным судейским решением нынешнему обладателю временного чемпионского титула WBA Маркусу Брауну.