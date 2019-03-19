В WBA санкционировали поединок Усика с Лебедевым

Руководство Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) обязало чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика провести защиту титула с чемпионом мира по версии WBA «в отпуске» Денисом Лебедевым, сообщает ESPN.

Промоутерские торги должны состояться в Панаме, а их проведение запланировано на 28 марта. Минимальная сумма предложения по бою составит $ 400 тыс. Что касается распределения гонорара, то 75% полагается Усику, а остальные 25% — Лебедеву. Тем не менее команда украинца, вероятнее всего, откажется от участия в торгах, так как Александр в скором времени планирует перейти в супертяжёлый вес. Предполагается, что после этого титулы, принадлежащие Усику, станут вакантными.

Напомним, Денис Лебедев последний раз появлялся в ринге в ноябре 2018 года и победил Майка Уилсона единогласным решением судей. Усик предыдущий бой провёл с Тони Беллью и одержал победу нокаутом.