Уайлдер: ключи от супертяжёлого веса удерживаю я

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер уверен, что именно он является доминирующей силой в дивизионе.

«Хочу доказать, что я лучший в мире. Это то, во что я верю. Пока кто-то не докажет мне, что ошибаюсь, буду продолжать в это верить. Бризил — следующий претендент на титул. Не могу дождаться этого боя. 18 мая покажу шоу. Сейчас чувствую себя так, что мог бы с ним подраться уже на этой неделе. Чемпион всегда должен быть готов.

Надеюсь, Бризил упорно тренируется. Рад, что в его углу будет работать Вирджил Хантер, он привнесёт в арсенал Доминика что-то новое. Каждый боец, с которым я когда-либо боксировал, падал на канвас. Продолжу эту традицию 18 мая. Ни один боксёр не способен победить меня, я удерживаю ключи от супертяжёлого веса. Ни один боец не может повторить того, что делаю я. 18 мая устрою настоящую бойню, и это будет прекрасный день", — приводит слова американца BoxingScene.