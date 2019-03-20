Дэна Уайт: сейчас проводить бои не в интересах Тони Фергюсона

Президент UFC Дэна Уайт дал понять, что бывший временный чемпион организации в лёгком весе Тони Фергюсон, вероятнее всего, не получит поединок в обозримом будущем.

«Когда бой с Максом Холлоуэем достался Дастину Порье, Фергюсон расспрашивал меня, какой поединок будет следующим для него. Я сказал ему, что мы можем организовать бой с Яквинтой, Эл заинтересовано в этом. Но реальность такова, что сейчас у Тони множество проблем личного характера и ему необходимо с ними справиться. Я не думаю, что сейчас в интересах Фергюсона проводить бои. Ему нужно разобраться с тем, что происходит в его жизни», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Ранее стало известно, что жена Фергюсона попросила суд оградить её и ребёнка от общения с мужем. По словам женщины, поведение Тони в последнее время становится всё более странным, но он, тем не менее, пока отказывается от помощи медиков.