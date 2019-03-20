Головкин прокомментировал отставку Назарбаева

19 марта стало известно, что многолетний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства. Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин поделился мыслями об этом событии, поблагодари Назарбаева за его деятельность и пожелав ему крепкого здоровья.

«Как казахстанец и патриот своей страны, хочу сказать спасибо нашему первому президенту, прежде всего, за независимое государство. У нас есть свой флаг, герб и гимн. У нас есть многонациональный Казахстан — страна, которой мы гордимся и любим. Спасибо за всё, Нурсултан Абишевич! Крепкого Вам здоровья, а нашей молодой стране — процветания и благополучия», — написал спортсмен на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Геннадия Головкина в социальной сети.