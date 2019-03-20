Усман обошёл Макгрегора в рейтинге P4P

В UFC дали обновлённую информацию по рейтингу бойцов. Наибольшие изменения произошли в полусреднем весе. Хорхе Масвидаль после яркой победы над Дарреном Тиллом на турнире UFC в Лондоне поднялся сразу на шесть позиций и теперь занимает пятое место в дивизионе. Тилл же, напротив, опустился на четыре позиции и теперь располагается на седьмом месте.

Также стоит отметить прогресс бойца полутяжёлого веса Доминика Рейеса, победа над Волканом Оздемиром позволила ему подняться на пятое место. Одно, но достаточно заметное изменение произошло и в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P). Новый чемпион организации в полусреднем весе Камару Усман обошёл экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора и теперь занимает восьмое место, сообщает официальный сайт UFC.