М. Гарсия: я стану чемпионом в полусреднем весе

Чемпион мира в лёгком весе по версии WBC Майки Гарсия дал понять, что не оставляет надежд завоевать титул в пятой весовой категории. Гарсия убеждён, что станет чемпионом в полусреднем весе.

«Думаю, что я стану чемпионом в пяти весовых категориях. Собираюсь завоевать титул в полусреднем весе. Отдохну неделю или две и буду планировать будущее. Знаю, что могу драться с другими чемпионами полусреднего веса, не такими сильными, как Эррол Спенс. Нужно будет выбирать подходящих соперников.

Не знаю, буду ли я боксировать в лёгком весе или первом полусреднем. Мне комфортно балансировать между полусредним и лёгким весом, но я не смогу подняться в первый средний вес. Бой с Ломаченко? Это привлекательный вариант, и о нём говорят уже несколько лет. Это превосходный бой для меня. Кроме того, в первом полусреднем весе продолжается турнир WBSS, интересно посмотреть, кто завершит его в статусе звезды", — приводит слова Гарсии BoxingScene.

В минувшие выходные Майки Гарсия провёл титульный поединок в полусреднем весе, без шансов уступив Эрролу Спенсу.